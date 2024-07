Clube de Ginástica de Fátima vice-campeã nacional de Teamgym Júnior

A equipa do Clube Ginástica de Fátima – Acrobatikdays sagrou-se vice-campeã nacional de Teamgym Júnior, no campeonato realizado em Lisboa no fim de semana de 15 e 16 de Junho. Madalena Martins, Catarina Kurlikova, Lilou Barros, Matilde Cristina, Eva Oliveira e Laura Jesus, foram as atletas de Fátima que conquistaram o título.