Jovens ribatejanos com bronze na Taça da Europa de Triatlo em juniores

O atleta do Clube de Natação de Torres Novas, Francisco Carvalho e o atleta do Alhandra SC, Ricardo Piçarra integraram a equipa de estafetas mistas da selecção nacional de juniores que conquistou o 3º lugar na Taça da Europa de Triatlo, que se realizou a 16 de Junho em Izvorani, na Roménia. Os jovens ribatejanos fizeram equipa com as atletas Marta Ribeiro (Sporting) e Sofia Sousa (Olímpico de Oeiras), conquistando a medalha de bronze para Portugal. No dia anterior, Francisco Carvalho concluiu no Top 10, a prova individual da Taça da Europa de Triatlo em juniores, disputada em formato super-sprint (400m/natação, 11km/ciclismo e 2,5km/corrida). O atleta do Clube de Natação de Torres Novas voltou a integrar a selecção nacional de triatlo no escalão de juniores (sendo ainda cadete de 2º ano).