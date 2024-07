Nadador de Ferreira do Zêzere no pódio em prova de águas abertas em Paris

O nadador Cristiano Santos, em representação da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, ficou em terceiro lugar absoluto e primeiro lugar no seu escalão na principal prova da competição de natação em águas abertas, numa distância de 10km, que decorreu em Paris, capital da França. Cristiano Santos (CPFZ-Natação) conquistou também o 2º lugar absoluto e 1º no seu escalão. Outro nadador da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, Sebastião Santos, participou na prova de 5km tendo superado o recorde pessoal e alcançado o 150º lugar absoluto e o 23º lugar no seu escalão.