Coveiro do cemitério de Riachos abre as covas estreitas e na hora do enterro o caixão desce na vertical

Realmente já não há respeito por ninguém. Como coveiro, já deveria saber o tamanho das covas, pois todas obedecem a uma medida. Se for assim como é relatado pela filha, é de uma falta de competência, civismo e empatia.

Fernanda Mendes