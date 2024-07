Esclarecimento da ULS Lezíria

Na sequência da notícia veiculada pelo jornal O Mirante, no dia 11 de junho de 2024, com o título “Morre engasgado na Feira de Agricultura ao almoço e corpo foi retirado quase ao jantar”, vem a Unidade Local de Saúde da Lezíria esclarecer: Estando a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) no Local, é a mesma que verifica o Óbito, ou, no caso de existir condições e a vítima estar ainda viva, transporta para uma Unidade de Saúde. Não existindo Certificação de Óbito, o Delegado de Saúde fará apenas verificação, o que é suficiente para a retirada do corpo, ou seja, neste caso estando a VMER no Local, com médico, não seria necessária a presença do Delegado de Saúde. No caso em questão, esclarece-se que o delegado de saúde da Unidade Local de Saúde da Lezíria não foi contactado pelas autoridades.