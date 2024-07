Falta de vagas nas creches em Benavente

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O importante é gastar mais e mais recursos (os nossos altíssimos impostos) em festas e festivais. De certa forma é o que o zé-povinho gosta, dos comes e bebes e dos entretenimentos, por isso deve estar tudo bem. Basta haver um palco montado com um indivíduo a tocar música pimba num órgão e uma barraca aberta a vender comes e bebes e lá vai tudo em rebanho. Por isso, de certa forma, o poder local só vai mantendo a manjedoura cheia. E depois é lógico que os recursos não chegam para tudo, mas quem não tem dinheiro não tem vícios.

Ricardo Leitão