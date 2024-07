Azambuja promove formação de português para estrangeiros

Aulas decorrem na Casa da Juventude e visam integrar na comunidade os estrangeiros residentes no município de Azambuja.

A Câmara Municipal de Azambuja iniciou a segunda edição da formação de língua portuguesa para estrangeiros. O curso arrancou dia 19 de Junho, tem a duração de 150 horas em regime pós-laboral, e é organizado pelo Gabinete de Inserção Profissional (GIP) em colaboração com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e o Centro de Formação Profissional de Santarém.

“Português Língua de Acolhimento” (PLA) é o nome da formação que visa integrar estrangeiros residentes em Azambuja, auxiliando-os na aprendizagem do português para melhorar a sua interacção social e oportunidades de emprego. A turma conta com 25 alunos de diversas nacionalidades e as aulas decorrem na Casa da Juventude, em Azambuja. Destinada a adultos legalmente residentes e com idade a partir dos 18 anos, a formação certifica os níveis A1 e A2 do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas.