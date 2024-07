Bandeira Azul atesta qualidade da praia fluvial do Sorraia

A praia fluvial do Sorraia, em Coruche, prepara-se para receber mais uma temporada balnear, afirmando-se cada vez mais como uma escolha de excelência tanto para residentes como para visitantes. A época balnear está prevista iniciar no dia 29 de Junho, prolongando-se até 1 de Setembro, num espaço que combina a tranquilidade do interior com infraestruturas de qualidade superior. “Estivemos com o rio cheio até ao dia 10 de Junho devido à realização de uma prova de triatlo. Entretanto, despejámos o rio e estamos a efectuar a manutenção das margens e a criar a estrutura da praia fluvial”, revelou Francisco Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Coruche. “Nas próximas semanas iremos proceder à limpeza necessária do rio, preparar as margens, colocar os chapéus de sol e todas as estruturas obrigatórias em conformidade com os requisitos que nos são colocados”, acrescentou o autarca.

A praia fluvial do Sorraia representa um investimento significativo na promoção da qualidade de vida e no desenvolvimento turístico da região. “Este reconhecimento traz-nos uma responsabilidade acrescida de proporcionar um espaço de lazer seguro e bem equipado”, garantiu Francisco Oliveira. O autarca vincou ainda a excelente qualidade das águas e das areias, confirmada por rigorosas análises bacteriológicas e químicas. “A praia pode não ser muito grande, mas o seu enquadramento é único, estando praticamente dentro da vila e oferecendo uma janela para o campo”, concluiu o presidente. Com esta aposta, Coruche reforça a oferta de lazer para os seus residentes como se posiciona como um destino atractivo para os turistas que procuram um refúgio no interior.