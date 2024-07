Benavente revê Orçamento acrescentando 63 mil euros

O executivo da Câmara Municipal de Benavente aprovou a terceira revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2024. Do ponto de vista da receita, foi inscrita uma verba de 63.235 euros, resultante de um encaixe de 53.080 euros do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL) e de uma venda de uma habitação por 10.155 euros.

O reforço do Orçamento, de acordo com o município, deu também lugar à inscrição de novas rubricas, entre as quais revisões de preços relativos ao arranjo urbanístico do Bairro 1.º de Maio e a requalificação urbana do centro histórico de Benavente. Com a Volta a Portugal em Bicicleta a ter uma partida de Santarém para homenagear Salgueiro Maia, os municípios da Lezíria vão custear uma parte da competição. O valor da partida da etapa cabe ao município de Santarém, ficando o restante a cargo das autarquias de Alpiarça, Almeirim, Salvaterra de Magos e Benavente. Este último município terá um encargo a rondar os 5 mil euros.

A figura do cavalo tem proporcionado a realização de uma prova equestre, de cariz bianual, nas localidades de Abrantes, Benavente e Ponte de Sor. Trata-se de um evento que tem como objectivo promover o cavalo lusitano nas valências do ensino e obstáculos, envolvendo a Companhia das Lezírias, num investimento de 10 mil euros por parte da Câmara de Benavente.

As rubricas relativas ao Centro de Saúde de Benavente foram também reforçadas. No capítulo dos equipamentos culturais, a verba anual está praticamente esgotada pelo que foram acrescentados 11 mil euros. Este valor engloba não só a rubrica da cultura como dos equipamentos de educação.