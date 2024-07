Pavimentação da Rua Vale Cilhão em Marinhais

A Rua Vale Cilhão, em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos, vai ser pavimentada ao longo de cerca de 2,2 quilómetros. A pavimentação, no valor de cerca de 367 mil euros e com um prazo de execução de seis meses, prevê a execução das bermas e drenagem pluvial por valetas. Em Marinhais decorre a empreitada de pavimentação da Rua Combatentes do Ultramar.