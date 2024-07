Rosário Partidário acredita que novo aeroporto pode ser construído até 2030

A coordenadora da Comissão Técnica Independente (CTI) do novo aeroporto afirmou que é possível construir aquela infra-estrutura aeroportuária no Campo de Tiro da Força Aérea, no concelho de Benavente, antes do Mundial de Futebol de 2030, se houver um bom planeamento. “Eu acho que sim, [que o novo aeroporto pode ser construído até 2030], sobretudo se chegarmos à conclusão de que o Mundial é uma justificação suficiente para ter um [novo] aeroporto, para trazer os adeptos e as equipas a Portugal”, disse Rosário Partidário.

“Portugal, em todas as grandes iniciativas que tem tido, tem sempre um factor de motivação muito forte. Ou é a Expo 98, ou são as Jornadas da Juventude. E, se calhar, é bom termos o Mundial como uma justificação para ter uma infra-estrutura destas preparada para receber a procura que, eventualmente, vai haver”, acrescentou.

Rosário Partidário falava sábado, 22 de Junho, aos jornalistas depois de participar num encontro, promovido pela plataforma cívica contra a construção do novo aeroporto na Base Aérea do Montijo, para celebrar a decisão do Governo de construir o novo aeroporto no Campo de Tiro, que foi considerado a melhor opção pela CTI. “É exequível [construir o novo aeroporto até 2030] se houver planeamento, organização e decisões rápidas”, frisou Rosário Partidário.

No encontro realizado na Sociedade “Os Franceses”, no Barreiro, em que foi elogiada e homenageada pela plataforma cívica pela “qualidade e pela isenção” do trabalho realizado pela CTI, Rosário Partidário alertou também para a necessidade de se fazer “um plano director” para o novo aeroporto. “Aquilo é uma infra-estrutura que vai ter um impacto territorial muitíssimo grande, porque, obviamente, vai atrair muita procura do ponto de vista das indústrias, das empresas, serviços de infra-estruturas, disto tudo. E, portanto, aquilo não pode acontecer ao acaso. Tem que haver um plano director, que, aliás, no projecto anterior já estava previsto”, justificou.