VFX compra motos para salvamento nos passeios ribeirinhos

O Serviço Municipal de Protecção Civil de Vila Franca de Xira vai passar a ter duas moto4 ao serviço para prestar socorro nos caminhos ribeirinhos. Os dois equipamentos custaram 83 mil euros e foram apresentados à comunidade no passeio ribeirinho da Póvoa de Santa Iria. Estão ambas equipadas para socorro em todo o tipo de terreno, nomeadamente para os caminhos ribeirinhos e para os trilhos de BTT e trilhos de caminhada que existem nas zonas mais rurais do concelho. As viaturas estão apetrechadas com maca, cesto, plano duro e um desfibrilhador automático externo, que poderá ser complementado através dos meios existentes nas ambulâncias, tendo como objectivo dar uma boa primeira resposta. Cada veículo pode transportar até três tripulantes além da vítima socorrida.

A par com o investimento, o município assinou também um protocolo de colaboração com as seis corporações de bombeiros do concelho para que todas fiquem habilitadas a partilhar estes equipamentos. Um exemplo será a utilização destas moto4 em provas desportivas que atravessem zonas de difícil acesso, como a Corrida das Lezírias. Uma das motos ficará sediada nos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria e a outra na corporação de Vila Franca de Xira. Em caso de necessidade qualquer corpo de bombeiros do concelho pode articular a utilização dos veículos com a Proteção Civil Municipal.