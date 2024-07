Voluntariado Jovem para Natureza e Florestas no Sardoal

O Município de Sardoal volta a aderir ao projecto de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, promovido pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude. A iniciativa decorre sob o lema “Por um Sardoal Verde”. É destinada a jovens entre os 14 e 30 anos, decorrendo entre os dias 3 de Julho e 4 de Setembro com actividades de cinco horas diárias.

O objectivo é incentivar jovens voluntários a proteger a natureza e a floresta, através da sensibilização das populações, bem como da prevenção contra incêndios florestais e outras catástrofes ambientais. O registo deve ser feito em bdu.ipdj.gov.pt. As inscrições podem ser efectuadas no Portal ipdj.gov.pt e mais informações podem ser obtidas junto do Ponto Ja (241 850 011), do Sector de Desporto da Câmara de Sardoal (961 079 996) ou do Gabinete Técnico Florestal de Sardoal (241 850 050).