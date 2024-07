ASAE desmantela negócio ilegal de químicos em VFX

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) encerrou uma actividade industrial no concelho de Vila Franca de Xira por existência de “perigo iminente e grave” para a saúde pública. O autor dos ilícitos realizava misturas ilegais para tratamento de superfícies metálicas, sobretudo detergentes para uso industrial, com utilização de substâncias corrosivas, inflamáveis, perigosas para o meio ambiente e tóxicas para o ser humano, sem precaução, licenciamento e ainda descarregava os resíduos provenientes da manufactura do produto directamente para a rede de águas residuais e pluviais. Foram apreendidos 2.500 litros de químicos inflamáveis e corrosivos, 550 embalagens, 350 rótulos e uma máquina profissional de enchimento e embalamento, num valor a rondar os dois mil euros.