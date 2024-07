Assalto à CGD do Cartaxo acabou com o ladrão detido

Homem entrou no banco disfarçado e com uma arma falsa. Acabou por ser apanhado por um popular e funcionários do banco quando tentava fugir.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) do Cartaxo foi assaltada na quinta-feira, dia 20 de Junho. Por volta das 09h00, um homem de 57 anos entrou no banco de peruca e boné e apontou aos funcionários o que parecia ser uma arma de fogo. Fonte do Comando Distrital da PSP de Santarém disse a O MIRANTE que o assaltante acabou por ser apanhado por um popular e por funcionários da dependência bancária quando tentava fugir, ficando retido até à chegada da PSP.

De acordo com as autoridades, a arma era falsa mas o caso transitou para a Polícia Judiciária que está encarregue de investigar o crime. A CGD localiza-se na Rua Serpa Pinto, perto da Câmara Municipal do Cartaxo, e é uma das artérias mais movimentadas da cidade. O presidente do município, João Heitor afirmou a O MIRANTE que este assalto foi um caso isolado e reitera que o Cartaxo é um concelho seguro.