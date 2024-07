Azambuja cria fundo para apoiar pessoas sem-abrigo

A Câmara de Azambuja criou um Fundo Social de Emergência, que se destina a dar resposta a pessoas em situação de sem abrigo no concelho de Azambuja. São 750 euros mensais que serão canalizados para um fundo de maneio, que pretende auxiliar pessoas ou agregados necessitados de alojamento temporário, vestuário ou refeições quentes. Neste primeiro semestre, no concelho de Azambuja, foram registados sete casos que se enquadram nesta situação.

A vereadora Inês Louro, do Chega, questionou a abrangência do fundo, e a vereadora Mara Oliveira (CDU) esclareceu que a verba se destina principalmente aos sem-abrigo, mas aprofundou que os indivíduos em questão podem, ou não, ser residentes no concelho.