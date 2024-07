Bairro do Bom Retiro vai receber obras

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Algumas zonas exteriores do bairro do Bom Retiro, em Vila Franca de Xira, vão ser requalificadas e o projecto vai custar 159 mil euros. A proposta de adjudicação do projecto foi aprovado por unanimidade em reunião de câmara.