Complexo de Piscinas de Azambuja com inscrições abertas

O Complexo de Piscinas de Azambuja já divulgou o calendário de inscrições para a época desportiva de 2024/2025. As reinscrições para os actuais utilizadores começaram em 17 de Junho, enquanto novos utilizadores poderão inscrever-se a partir de 1 de Julho. As inscrições podem ser realizadas no balcão do complexo ou online, através dos formulários disponíveis no site cm-azambuja.pt. Após a inscrição online, os utilizadores receberão informações sobre o pagamento da taxa de reinscrição e da mensalidade de Setembro.

Entre 2 e 27 de Julho, o complexo funcionará em horários especiais, de terça a sexta-feira, das 09h00 às 20h30, e aos sábados, das 08h30 às 16h00. O complexo estará fechado ao público de 29 de Julho a 2 de Agosto. A partir de 5 de Agosto, as inscrições e alugueres de campos de ténis poderão ser feitos de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h30. Em Setembro, os horários serão ampliados. A época desportiva iniciará em 17 de Setembro para todas as modalidades e serviços do complexo. Para mais informações pode contactar os números de telefone 263400490/961890278 ou através do email: piscinas@cm-azambuja.pt.