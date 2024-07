Desfibrilhadores automáticos externos em cinco espaços públicos de Mação

A Câmara de Mação disponibilizou cinco Dispositivos de Desfibrilhação Automática Externa (DAE) em espaços públicos do concelho, para dar resposta a eventuais situações de paragem cardiorespiratória, que careçam de uma primeira intervenção até à chegada dos bombeiros e/ou equipas médicas. Os desfibrilhadores foram colocados nos Paços do Concelho, Pavilhão Municipal Professor José Maia Marques, Piscinas Municipais Cobertas, Biblioteca Municipal e Campo Municipal Agostinho Pereira Carreira.

O programa licenciado pelo INEM conta com 30 colaboradores (Operacionais DAE) habilitados a utilizar os aparelhos que podem salvar vidas em caso de paragem cardiorrespiratória. Os DAE são dispositivos electrónicos portáteis que, em situações de paragem cardiorrespiratória, analisam o ritmo cardíaco e nas situações indicadas aplicam um choque eléctrico com o intuito de se retomar um ciclo cardíaco normal e assim evitar a morte da vítima.