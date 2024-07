Empresa espanhola abre centro logístico no Adarse em Alverca

A Paack, empresa de entregas sustentáveis, quer ampliar cobertura nacional e internacional.

O parque logístico do Adarse, em Alverca, foi o local escolhido pela empresa espanhola Paack para abrir o seu novo centro logístico com 4 mil metros quadrados. A empresa fornece soluções de entregas sustentáveis para comércio digital (e-commerce). O edifício pertence ao portefólio Ecologis, uma joint venture de logística entre o Europi Property Group e a Bedrock Capital Partners, que visa reposicionar este activo logístico, sujeito recentemente a uma profunda reconversão, para responder às exigências dos operadores logísticos de referência em Portugal.

A notícia da instalação da empresa em Alverca foi avançada pelo Gabinete de Apoio ao Investidor da Câmara de Vila Franca de Xira. Para a Paack, a localização privilegiada do espaço responde “aos mais elevados padrões de sustentabilidade e requisitos” dos ocupantes. A Paack quer reforçar a sua posição no mercado, ampliar a sua cobertura nacional e internacional.