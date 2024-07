Escola de Casais Penedos encerra por falta de alunos

Câmara do Cartaxo diz que fez tudo para evitar este desfecho. Escola na freguesia de Pontével só tem nove alunos inscritos e precisa de 15, no mínimo, para poder funcionar.

A escola básica do 1.º ciclo de Casais Penedos, em Pontével, município do Cartaxo, vai encerrar por falta de alunos. Só estão inscritas nove crianças para o próximo ano lectivo e, destas, parte são do concelho de Azambuja, não contando por isso para o rácio.

A Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEST) já notificou o Agrupamento de Escolas D. Sancho I e caso as inscrições não cheguem no mínimo aos 15 alunos, número que permite a abertura excepcional de uma turma, a escola não abre portas. “É uma triste notícia mas fizemos tudo ao nosso alcance para a escola se manter aberta. A natalidade é reduzida naquela área que abarca também pessoas de Aveiras mas que não contam para as estatísticas da DGEST”, afirmou a vereadora da Câmara do Cartaxo, Maria de Fátima Vinagre.