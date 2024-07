Falta de médicos foi tema na Assembleia Municipal de Alcanena

A criação de uma Unidade de Saúde Familiar é, apontada como uma solução sólida e duradoura para a falta de médicos no concelho de Alcanena.

A necessidade de mais médicos no concelho foi um dos temas abordados na última Assembleia Municipal de Alcanena, dia 19 de Junho. A vereadora Marlene Carvalho informou que foi realizada uma reunião com a Unidade Local de Saúde (ULS) e que estão a ser pensados incentivos para atrair médicos para o concelho, sendo o programa Bata Branca uma opção na mesa. Segundo a vereadora, o concelho ainda precisa de, pelo menos, mais dois médicos para conseguir dar resposta às necessidades e fragilidades que existem. A constituição de uma Unidade de Saúde Familiar (USF) é um objectivo do município. Marlene Carvalho explica que já existiram conversas com médicos, enfermeiros e administrativos do centro de saúde e que parece haver condições para se avançar com o projecto. “É um caminho que estamos a começar a fazer, no entanto, o arranque do projecto tem de partir de um grupo de profissionais”, afirma a vereadora. Com a criação da USF o município pretende uma solução sólida e duradora para a falta de profissionais de saúde no concelho e uma resposta para as necessidades dos munícipes. O programa Bata Branca apresenta-se como uma solução temporária, enquanto não se consegue captar médicos suficientes. “A USF é o caminho que queremos percorrer para uma resposta sólida aos munícipes. O programa Bata Branca é uma solução temporária que pode servir como ponte até termos médicos suficientes para tornar a USF possível”, explica o autarca.