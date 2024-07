Herói anónimo de Alhandra salva criança de carro em chamas

Carro eléctrico pegou fogo com mãe e filho de seis anos a bordo e valeu a ajuda de populares. Mãe pediu ajuda nas redes sociais para identificar quem a ajudou.

Um herói anónimo não teve medo das chamas e ajudou a retirar uma criança de seis anos que estava presa dentro de um carro eléctrico em chamas em Alhandra na quarta-feira, 19 de Junho. O cidadão, que estava a passar no local, viu a mãe ser projectada do automóvel e ao aperceber-se que entre as chamas estava uma criança não hesitou e ajudou a retirá-la do interior, evitando o que poderia ter sido uma tragédia.

A identidade do homem não é conhecida e a mãe, Michal Klinger, escreveu nas redes sociais um apelo para que quem saiba quem foi o homem lhe possa dizer para lhe agradecer. “Um homem maravilhoso que passou por lá salvou o meu filho tirando-o do carro e voltou para apanhar a minha mala também. Se alguém o conhece diga-me porque quero agradecer-lhe pela sua ajuda”, escreveu a mãe, estendendo o agradecimento a “todas as pessoas boas de Alhandra que ajudaram e apoiaram” naquele momento difícil. O MIRANTE contactou a mãe mas esta recusou prestar esclarecimentos sobre o acidente.

O carro em que seguiam pegou fogo depois de uma das baterias ter rebentado e a situação deu muito trabalho aos Bombeiros de Alhandra. “Estivemos durante muito tempo a atirar água para cima do carro e tivemos a sorte de termos conseguido que o fogo se extinguisse”, refere Rui Silva, comandante em substituição da corporação a O MIRANTE. Mesmo assim, controlar o fogo durou perto de uma hora.