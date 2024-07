Inscrições online para AEC e CAF na Golegã

As inscrições para as Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC), Componente de Apoio à Família (CAF) e refeições escolares vão fazer-se pela primeira vez online na Golegã. A data-limite de inscrições é 30 de Julho, através de formulário disponibilizado no site do município.