Marchas Populares da Carregueira desfilam no Arripiado no último sábado de Junho

Com acompanhamento da banda Carregueirense Vitória, o primeiro desfile decorreu no pavilhão polivalente.

As Marchas Populares da Carregueira, acompanhadas pela Banda da Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Carregueirense Vitória, vão actuar no dia 29 de Junho, sábado, pelas 21h30, na zona ribeirinha do Arripiado, depois de terem feito uma primeira apresentação a 22 de Junho, no pavilhão polivalente da Carregueira.

Com organização da junta de Freguesia, desfilam a marcha da Universidade Sénior da Junta de Freguesia da Carregueira, a Marcha do Rancho Folclórico e Etnográfico Infantil da Carregueira (RFEIC) e a Marcha da Associação de Danças e Cantares dos Camponeses da Carregueira (ADeCCC). Para além do acompanhamento, a Banda Filarmónica tocará a marcha da Freguesia (música que todas as marchas usam para o desfile inicial).

Para procurar envolver o maior número de participantes, a junta de freguesia convidou as colectividades locais, atribuindo um apoio financeiro para ajuda das despesas, contando o evento com mais de 140 marchantes.