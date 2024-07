Orçamento do Festival de Gastronomia não chegou para as despesas

Vergonha, mas que interessa isso, não é? O que interessa são as festas, as touradas e aparecer porque resolver alguns dos problemas que se arrastam há anos na cidade de Santarém não se vê. Essa verba não ajudava a resolver, por exemplo, o problema vergonhoso do estado lastimoso em que se encontram os passeios na rua General Humberto Delgado? Não ajudava a resolver o problema do estacionamento abusivo no centro histórico?

Quim Cardoso



Isto nunca muda. Quero ver é por onde se tiram os tomates e o milho, porque pela estrada do Vale de Santarém é uma vergonha. Se os presidentes tivessem que passar lá todos os dias já estava arranjada. Temos dinheiro para as festas Avieiras, mas para arranjar estradas por onde são escoados os produtos para alimentar a população não há.

Vera Alagoa