Ourém isenta instituições no acesso às piscinas municipais

A Câmara Municipal de Ourém deliberou na reunião de 17 de Junho isentar as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) concelhias no acesso às piscinas municipais, na época balnear 2024, além da aprovação do regime de livre acesso a instalações municipais para os frequentadores das actividades organizadas e promovidas pela autarquia. Nos últimos anos, tem sido política do município isentar os utentes das IPSS. Este ano, o executivo voltou a aprovar a proposta que estabelece o usufruto de cinco manhãs gratuitas, durante a época balnear que se avizinha (1 de Julho a 15 de Setembro de 2024), para todas as instituições de cariz social concelhias.

No âmbito do programa “Ourém está Ativo” e de outros projectos como o “Verão está Ativo”, “Férias Ativas” e “Semana da Juventude”, o município disponibiliza um conjunto de actividades desportivas e culturais para todos os oureenses. Vão ser disponibilizadas aulas de hidroginástica, hidrosénior, hidroterapia e de um conjunto de actividades desportivas relacionadas com futebol, basquetebol, patinagem, boccia, entre outras de âmbito cultural como visitas guiadas ao Castelo e Paço dos Condes e ao Museu Municipal de Ourém.