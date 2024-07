Rastreio do Cancro do Colo do Útero em Almeirim

O Centro de Saúde de Almeirim promove um Rastreio do Cancro do Colo do Útero de 8 a 12 de Julho, sendo que as inscrições podem ser feitas desde o dia 24 de Junho, através do número de telefone 963 805 820. A iniciativa, que decorre na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, na Rua Canto do Jardim, destina-se a mulheres com idades compreendidas entre os 30 e os 65 anos, que não tenham realizado uma citologia nos últimos cinco anos. O rastreio é gratuito e as marcações. O exame ajuda a identificar alterações precoces das células do colo do útero, permitindo o seu tratamento e vigilância.