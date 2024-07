Semana da Cozinha Regional regressa à Chamusca e Pinheiro Grande

A nona edição da Semana da Cozinha Regional decorre até 30 de Junho em estabelecimentos aderentes da União de Freguesias de Chamusca e Pinheiro Grande. A iniciativa organizada pela junta de freguesia pretende promover e apoiar a restauração da Chamusca e Pinheiro Grande. À mesa vão estar pratos típicos da gastronomia local e regional como rancho, solha frita com açorda de coentros, toiro bravo, ensopado de borrego e feijoada à ponte. A nona edição do evento conta com a participação dos restaurantes A Taberna do Areal, Clara Flor, Dias Mistos, O Corticeiro, O Tacho do Carias, Paragem da Ponte, PizzBurg, Taberna da Rita e Trinc´Aqui.