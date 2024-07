Tasquinhas do Alviela com muita animação e boa gastronomia

O concurso gastronómico “Os caracóis de São Vicente do Paúl”, que decorre no domingo, 30 Junho, a partir das seis da tarde, é uma das muitas iniciativas do programa da 15ª edição das Tasquinhas do Alviela vai decorrer de 28 a 30 de Junho, no Jardim da São Vicente, em São Vicente do Paúl, concelho de Santarém, tendo como tema Pão & Vinho. A organização pertence à União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira e tem a participação de quinze associações. O objectivo é promover a gastronomia e as tradições locais, bem como promover o desenvolvimento cultural e económico da comunidade. Na abertura do evento, sexta-feira à tarde, haverá um desfile de campinos e actuam os ranchos folclóricos, Os Camponeses de São Vicente do Paúl e Rancho Folclórico de Vale de Figueira. A animação é complementada com o conjunto Nelson Pisco e a partir das 21h00 actua Ruth Marlene.

O programa detalhado está disponível na página de facebook da União de Freguesias e, para além dos petiscos das tasquinhas, há baile todas as noites com música de Fora de Série e Grupo Ómega. Outros artistas no cartaz são: Os Carambolas, Turno da Noite e Concertinas de Sintra. No último dia, à meia-noite, há fogo-de-artifício.