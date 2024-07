Terrenos para ampliar cemitério de Alcanede custam 75 mil euros

A Junta de Freguesia de Alcanede pretende adquirir três terrenos para proceder à ampliação do cemitério da vila, num investimento de 75 mil euros que será suportado pela Câmara Municipal de Santarém. Na última reunião do executivo camarário, foi também aprovada a atribuição de outro apoio à Junta de Freguesia de Alcanede, no valor de 12.098 euros, destinado à aquisição de serviços para elaboração do projecto de execução de infraestruturas na zona envolvente aos pavilhões desportivos e multiusos (1ª fase).