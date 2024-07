Urban Sketchers de Torres Novas celebram aniversário nas ruínas romanas

O colectivo Urban Sketchers de Torres Novas (grupo regional oficial dos USkP - Urban Sketchers Portugal) vai realizar o seu 16.º Encontro, no dia 6 de Julho, no âmbito do seu quinto aniversário. O encontro decorre nas ruínas romanas da Villa Cardílio, em Torres Novas. A participação é gratuita e não necessita de inscrição.

Durante a iniciativa vão ser promovidas actividades de desenho, respeitando o Manifesto dos Urban Sketchers, desenhar no interior e exterior do local, registando o que é observado. Os desenhos devem contar a história do espaço mantendo um retrato fiel do que é observado. Pode ser usada qualquer técnica, sendo valorizado o estilo individual. Os participantes devem levar material de desenho, água, chapéu e protector solar. Para mais informações, contactar a associação pelo correio eletrónico usk.torresnovas@gmail.com.