Festa de Nossa Senhora da Guia no quartel dos Bombeiros da Golegã

O quartel dos Bombeiros Voluntários da Golegã é palco da Festa em Honra de Nossa Senhora da Guia, de 14 a 18 de Agosto, com serviço de bar, refeições e quermesse. A festa é inaugurada na véspera de feriado, 14 de Agosto, pelos Toc&Foge, às 21h30, e a noite termina com o DJ Stefan. Na noite do dia seguinte toca o Grupo de Gaitas da Golegã, às 21h00, os Kapa Preta e o DJ Nuno Bruno. Sexta-feira actuam as sevilhanas “Las Rocieras”, Xarepa Band e Dj Hugo Luz. No domingo, os Patos Bravos actuam às 14h00 e o Duo MCA às 21h30.

O desfile e recolha de fogaças tem início às 10h30 do feriado de 15 de Agosto. Começa na Capela de Santo António, na Golegã, passando pela Rua Luís de Camões, Rua D. Afonso Henriques, até à Igreja Matriz, onde se celebra a missa por alma dos bombeiros, directores e associados falecidos, às 12h00. Depois continua o desfile até ao quartel, onde ficam em exposição as fogaças até às 19h00, hora do leilão.