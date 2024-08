Festas na Gouxaria e Casalinho com participação do movimento associativo

Localidades do concelho de Alpiarça estiveram em festa com muita música e animação e a presença de várias associações.

As festas populares na Gouxaria e no Casalinho, no concelho de Alpiarça, foram um sucesso, levando às localidades um ambiente de celebração e convívio. Na Gouxaria o evento destacou-se pela participação do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça, que encantou o público com as suas danças e músicas tradicionais, promovendo a cultura local. A Escola de Flamenco e Sevilhanas Bailando trouxe um toque especial com suas performances apaixonadas e elegantes, encantando os presentes com a sua técnica e expressão artística. A animação musical ficou por conta de Paulo Canavarro, cuja actuação ao vivo garantiu um ambiente festivo e envolvente durante todo o evento.

Organizada pelo Centro Popular de Cultura e Recreio do Casalinho, no Recinto de Festas do Casalinho, a festa contou com um momento de Folclore, pelo Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça (ALBANDEIO) e pelo Rancho Folclórico Malmequeres do Sorraia do Couço, seguido de Noite de Fados com Alcides Cepas, Cláudia Zarro, Hugo Faustino, Ana Paula Santos e Joaquim Júlio, acompanhados por Jorge Silva na Guitarra e Miguel Monteiro na viola fado.