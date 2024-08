Festival “Art’in Rua” está de volta a Tomar

A Câmara Municipal de Tomar já está a promover a próxima edição do Festival Internacional de Artes de Rua de Tomar. O “Art’in Rua 2024” decorre entre os dias 13 a 15 de Setembro. O festival apresenta-se como uma demonstração da criatividade e da expressão artística nas suas diversas formas, com performances de artistas provenientes de vários pontos do mundo. Durante três dias as ruas de Tomar vão ficar repletas de animação, divertimento, arte e cultura.