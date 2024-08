Festival de Estátuas Humanas regressa a Santarém

O Festival de Estátuas Humanas regressa a Santarém de 9 a 11 de Agosto. As ruas do centro histórico vão receber a presença de 20 estátuas humanas, no âmbito do programa de animação Verão in.Santarém 2024. Entre as figuras que este ano participam no in.Estátuas – Festival de Estátuas Humanas, encontra-se Helena Reis, com a figura de ‘Devenir’, a sua obra mais reconhecida e que foi a vencedora do campeonato mundial de estátuas vivas, World Living Statues Festival, realizado na Holanda.

Nos dias em que decorre o in.Estátuas – Festival de Estátuas Humanas, o público poderá votar nas suas figuras favoritas, podendo fazê-lo em várias mesas de voto dispostas ao longo das ruas do centro histórico, no espaço que acolhe o evento. Os vencedores serão anunciados no final do último dia, 11 de Agosto, após ter sido apurado o resultado das votações. Este ano o festival foi descentralizado e visitou também as vilas de Tremês, Pernes e Alcanede nos dias 2 e 3 de Agosto.