Mais de 2.600 pessoas participaram no Passeio Sénior de Ourém

Iniciativa realizou-se com visitas à Mata do Buçaco, ao Convento de Santa Cruz e ao Museu Militar.

Terminou a 18 de Julho mais uma edição do Passeio Sénior, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Ourém, em colaboração com as juntas de freguesia do concelho. O evento deste ano (2024) reuniu cerca de 2.650 participantes de todas as freguesias do concelho. O programa do passeio sénior contemplou uma visita à Mata do Buçaco, ao Convento de Santa Cruz e ao Museu Militar, proporcionando um dia descontraído e repleto de beleza natural e patrimonial aos seniores do concelho. Para além destas atracções, a iniciativa é também caracterizada pelo tradicional almoço-convívio e por muita animação. A Câmara Municipal de Ourém garante que em 2025 vai voltar a haver uma nova edição do Passeio Sénior.