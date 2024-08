Sunset Encostas de Xira regressa em Agosto à Quinta da Subserra

Sucesso das edições de Julho levaram o município de Vila Franca de Xira a manter o evento que tem entrada livre.

O terceiro Encostas de Xira Sunset registou a presença de três centenas e meia de visitantes e isso levou o município de Vila Franca de Xira a anunciar uma quarta data, agendada para 10 de Agosto, entre as 18h00 e as 24h00, também com entrada livre.

A música será novamente um dos destaques da noite, com a banda residente MT80 – formada por Nuno Ferreira, Fábio Rodrigues e Lucas Ferreira – iniciando o concerto acústico às 20h00, acompanhada por um músico convidado. O programa musical prossegue com um “Karaoke Live Music”, dando a oportunidade aos presentes de subirem ao palco e entreterem o público. A banda MT80 retornará para encerrar a noite com mais música ao vivo.

Além das atrações musicais e dos petiscos, o evento é uma oportunidade para desfrutar dos vinhos de produção municipal “Encostas de Xira” – disponíveis nas variedades tinto, branco e rosé. Os participantes podem esperar momentos agradáveis, cercados pela natureza e em boa companhia. A 4ª edição do “Encostas de Xira Sunset” promete unir amigos e amantes de música, gastronomia e vinhos num cenário natural único no concelho.