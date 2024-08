VFX estuda celebração do centenário de Carlos Paredes

Além do prémio musical que celebra há vários anos o grande compositor e músico, o município está a estudar um conjunto de eventos para celebrar o centenário do nascimento de Carlos Paredes.

Considerando a dimensão cultural da música de Carlos Paredes, o seu papel como resistente anti-fascista, de afirmação da estética surrealista e neo-realista e a afinidade do concelho de Vila Franca de Xira em relação ao consagrado guitarrista, o município vai planear um conjunto de iniciativas para celebrar o centenário do nascimento de Carlos Paredes, que se assinala em 2025. A ideia partiu de uma proposta apresentada em reunião de câmara pela CDU, aprovada por maioria com o voto contra do Chega.

A proposta defende que o município promova um programa de celebrações do centenário, incluindo a realização de um ciclo de música a acompanhar o prémio Carlos Paredes com concertos por todo o concelho, a preparação de uma mostra nos museus municipais, incluindo no Museu do Neo-Realismo, entre outras actividades. O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), justificou o seu voto favorável à proposta com o facto de, há muito, Vila Franca de Xira homenagear Carlos Paredes, à semelhança com o que já faz com o escritor Alves Redol.

“Vamos apoiar esta proposta sem embargo dos serviços fazerem uma análise mais apurada ao seu conteúdo. Veremos em que moldes e formato poderemos complementar excepcionalmente o concurso Carlos Paredes com uma ou outra actividade. É um símbolo que todos reconhecemos da excelência da nossa produção cultural”, frisou o autarca.

O vereador do Chega, Barreira Soares, elogiou Carlos Paredes como uma figura ímpar da cultura portuguesa e mestre da guitarra portuguesa mas justificou o voto contra por considerar que a CDU estava a fazer propaganda política com a proposta. “Certamente Carlos Paredes coraria de vergonha se visse a comemoração dos 150 anos do nascimento de Lenine em destaque no site do PCP em Abril, porque era contra os genocidas”, criticou.