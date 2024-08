Campos de ténis de Torres Novas têm novo edifício

Os campos de ténis em Torres Novas têm um novo edifício de apoio, num investimento de cerca de 415 mil euros, que já foi inaugurado com a presença do executivo municipal. Bar e esplanada, novos balneários, secretaria e sala multiusos, entre outras valências, são alguns dos novos serviços disponíveis. O edifício é de piso único, tem dois balneários para atletas (masculino e feminino), com quatro duches cada. Tem ainda uma sala de direcção e uma arrecadação para materiais desportivos.

Segundo nota partilhada pela câmara municipal, a obra teve como objectivo construir um edifício que permitisse apoiar a actividade desportiva realizada no complexo dos campos de ténis e que servisse, em simultâneo, de espaço destinado ao convívio de atletas e visitantes. “Estes são aspectos fundamentais à realização de eventos regionais e nacionais”, vinca a autarquia, dando conta ainda que a obra foi realizada pela empresa Vomera Building Solutions, Unipessoal Lda.