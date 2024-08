Nelson Martins é o novo presidente do Clube Desportivo Amiense

Nelson Martins é o novo presidente da direcção do Clube Desportivo Amiense, tendo liderado a única lista submetida a sufrágio na assembleia-geral realizada a 25 de Julho. Nelson Martins sucede a Romeo Lourenço, após ter sido tesoureiro do CD Amiense no anterior mandato.

“A equipa directiva mantém muitos dos elementos das últimas direcções e acrescenta agora algumas caras novas, que certamente nos virão ajudar a fazer deste enorme Clube cada vez melhor e mais competente em todas as áreas. Que seja mais uma grande temporada para o nosso Amiense!”, lê-se em publicação na página oficial do clube no Facebook.