Setembro é o mês que vai juntar todos os amantes de trail em Santarém

“Troféu CTR / Viver Santarém” realiza-se a 14 de Setembro e vai juntar todos os atletas que conquistaram pódios nas edições do Circuito de Trail do Ribatejo.

A primeira edição do “Troféu CTR / Viver Santarém” vai ser realizada no dia 14 de Setembro, sábado, em Santarém, com partida e chegada no Complexo Aquático, passando pelas encostas do Complexo, terrenos de caça brava e pela linha de água, uma zona de campo muito utilizada pela população para caminhadas e corridas.

A competição vai ser constituída por uma prova de carácter competitivo, “Trail SPRINT – K19”, para além de uma caminhada (Réspublica) de aproximadamente 10 quilómetros. O trail de 19 quilómetros insere-se na “finalissíma troféu CTR / Viver Santarém”, onde participam todos os atletas que obtiveram pódio (geral e escalões) em qualquer das edições do Circuito de Trail do Ribatejo. Os atletas têm direito a inscrição grátis, jantar incluído após prova, entrada grátis no Complexo Aquático no dia da prova (entrada incluída a dois acompanhantes com desconto de 50%) e sunset party e entrega de prémios.

O “Troféu CTR / Viver Santarém” é uma co-organização entre a Associação Ribatrail (Circuito de Trail do Ribatejo), a Viver Santarém e a Associação de Atletismo de Santarém, com o apoio da Câmara Municipal de Santarém, entre diversas entidades.