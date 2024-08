União de Santarém vence Estrela da Amadora no aquecimento para a Liga 3

A União de Santarém apresentou na sexta-feira, 2 de Agosto, a sua equipa de futebol que vai competir na Liga 3, num jogo em que venceu o Estrela da Amadora por 2-1. Rafael Alcobia e Juninho marcaram os golos da reviravolta da União. O desafio decorreu no Campo Chã das Padeiras e teve entrada gratuita.

A apresentação do plantel e da equipa técnica, liderada por Carlos Fernandes, decorreu antes do início do desafio e foi aplaudida por muito público. O presidente do clube, Pedro Patrício, garantiu que a equipa vai lutar pelos 3 pontos em todos os desafios, numa época em que a manutenção é o objectivo à partida.

Das contratações para esta época destacam-se dois escalabitanos que regressam à cidade natal depois de terem feito carreira noutros clubes. O defesa central Jaime Simões, 35 anos, tem uma longa carreira no futebol e chegou a jogar na 1ª Liga pelo Beira-Mar. Na época passada jogava no Luxemburgo, no Swift Hesperange. Rafael Alcobia, 21 anos, é outro produto da formação da Académica de Santarém que vai agora envergar a camisola do outro clube de futebol da cidade. Na temporada passada representou o Portimonense.

Do plantel fazem ainda parte Gustavo Galil, Ken Bastian, Rodrigo Guedes, Leandro Alves, João Ricardo, Ricardo Apolinário, Marco Grilo, André Pacheco, Rúben Araújo, Pedro Araújo, Nuno Hidalgo, Juninho, Diogo Balau, Nicholas Marangon, Ricardo Fernandes, Jonathan Silva e Pierre Sagna.

A União de Santarém estreia-se na Liga 3 em casa, na tarde de sábado, 10 de Agosto, frente ao Atlético Clube de Portugal. O jogo da primeira jornada, frente ao Oliveira do Hospital, foi adiado para Outubro. Entretanto, os escalabitanos ficaram também já a saber que vão receber o Sacavenense na 1ª eliminatória da Taça de Portugal, no segundo fim-de-semana de Setembro. Se vencerem, voltam a jogar em casa na 2ª eliminatória, frente aos minhotos do Desportivo de Monção.