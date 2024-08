Viúva de Salgueiro Maia sensibilizada com homenagem da Volta a Portugal ao Capitão de Abril

Etapa entre Santarém e Lisboa foi desenhada para evocar, nos 50 anos do 25 de Abril, a saída da coluna militar liderada por Fernando Salgueiro Maia da Escola Prática de Cavalaria de Santarém rumo a Lisboa.

A viúva de Salgueiro Maia, Natércia Maia, ficou sensibilizada com a homenagem que a organização da 85.ª Volta a Portugal em Bicicleta prestou ao Capitão de Abril que, saindo de Santarém rumo a Lisboa, liderou as forças revolucionárias no 25 de Abril de 1974. “Para mim, estas homenagens são sempre importantes, na medida em que possam e devam ser um contributo para que as pessoas tenham interesse em conhecê-lo”, declarou Natércia Maia, à margem da chegada a Lisboa da segunda etapa, na Avenida Dr. Augusto de Castro, no dia 26 de Julho.

Essa etapa, de 164 quilómetros, foi desenhada para evocar, nos 50 anos do 25 de Abril, a saída da coluna militar liderada por Fernando Salgueiro Maia da Escola Prática de Cavalaria de Santarém rumo a Lisboa, tendo passado pelo monumento ao Capitão de Abril em Santarém. Já em Marvila, freguesia lisboeta em que terminou a etapa, com vitória do argentino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), foi descerrado um busto com a figura do militar, com a presença de Natércia Maia, representantes da organização, figuras autárquicas e da Associação Salgueiro Maia.

“Que, ao conhecê-lo, se sintam motivadas para serem melhores cidadãos”, disse a professora de matemática aposentada, natural de Minde e há muitos anos residente em Santarém. Ainda assim, Natércia Maia mostrou-se surpreendida pela homenagem, uma vez que Salgueiro Maia “não tem nada a ver com a Volta a Portugal”. “Nunca me vi numa destas, mas estou aqui por Salgueiro Maia e pela ideia”, afirmou.