Acordo para construir fogos municipais na Flamenga em Vialonga

A Câmara de Vila Franca de Xira assinou o termo de responsabilidade e aceitação da candidatura para a construção de 34 novos fogos municipais na Quinta da Flamenga, em Vialonga, no edifício do antigo Palácio da Flamenga que se encontra ao abandono há mais de duas décadas. O documento foi celebrado entre o município e o IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. O município submeteu, em Dezembro de 2023, a financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), uma candidatura para a construção de 34 fogos na Quinta da Flamenga, na Rua do Hospital, num investimento calculado a rondar os 8 milhões e 328 mil euros.