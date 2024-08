Novo furo de captação de água para abastecer concelho da Golegã

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A empreitada para a execução do novo furo de captação de água para abastecimento do Pombalinho, Azinhaga e Golegã já teve início. A intervenção é suportada pela Câmara da Golegã e, segundo o município, vai prevenir situações futuras de falhas no abastecimento de água.