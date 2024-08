Vinte e duas famílias do Entroncamento receberam as chaves das casas novas

Cerimónia de entrega de chaves de habitações a 22 famílias do Entroncamento contou com a presença do ministro das Infraestruturas e Habitação e da Secretária de Estado da Habitação.

O município do Entroncamento entregou as chaves de 22 habitações atribuídas por sorteio em regime de arrendamento acessível financiadas no âmbito do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência. Na sessão, realizada dia 1 de Agosto no Museu Nacional Ferroviário, estiveram presentes o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, e a secretária de Estado da Habitação, Patrícia Gonçalves Costa, entre outras individualidades.

O presidente do município, Jorge Faria, destacou a importância do culminar de um processo que iniciou em 2015, com a definição da ARU - Área de Reabilitação Urbana - Bairros Ferroviários. Acrescentou que a reabilitação do bairro ferroviário incide sobre um património urbano relevante para a cidade e que pretende contribuir para a qualidade de vida dos munícipes.

O presidente do Conselho Directivo do IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, António Gil Leitão, realçou a importância da articulação entre as várias entidades, IHRU, Infraestruturas de Portugal e os municípios. “Só esta conjugação de sinergias permite avançar com projectos de habitação pública de qualidade. As habitações são de qualidade, onde qualquer um de nós gostaria de viver”, afirma.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, referiu que “é um dia especial quando entregamos a concidadãos a chave de uma nova casa, de uma nova fase das suas vidas”. Por fim, salientou a importância do Estado colocar o seu património ao serviço das pessoas. O concurso para atribuição das restantes 20 habitações, através de sorteio, deve decorrer até 16 de Setembro de 2024.