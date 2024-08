A quinta edição das Jornadas Pedagógicas

A quinta edição das Jornadas Pedagógicas, organizada pelo Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, debateu o tema “SustentHábil”, numa iniciativa que reuniu dezenas de professores, ao longo do dia, no Auditório da Escola Secundária Sá da Bandeira, em Santarém. A sessão de abertura contou com a participação de João Teixeira Leite, vice-presidente da Câmara de Santarém, de Adélia Esteves, directora do Agrupamento Sá da Bandeira e de José Luís Avelino, do Centro de Formação da Lezíria do Tejo, que deram as boas vindas aos participantes.