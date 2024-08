A última edição do Sorraia Fest

A última edição do Sorraia Fest, que se realizou durante o fim de semana de 12 a 14 de Julho, em plena Reserva Natural do Cavalo Sorraia, em Alpiarça, foi um sucesso e mexeu com a comunidade do concelho. O certame, organizado e promovido pela Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Alpiarça, contou com espectáculos musicais, gastronomia, actividades equestres e picarias.