Ana Ribeiro é de Alverca do Ribatejo

Ana Ribeiro é de Alverca do Ribatejo e assume actualmente as funções de coordenadora operacional da Liga 3 de futebol, prova organizada pela Federação Portuguesa de Futebol. Foi nesse âmbito que esteve no Campo Chã das Padeiras, em Santarém, para testemunhar a assinatura da carta de compromisso da Liga 3 pelo presidente da União de Santarém, Pedro Patrício, pelo treinador Carlos Fernandes e pelo capitão de equipa Marco Grilo.